Норильские правоохранители выявили три новые мошеннические схемы

Раскрываемость в сфере имущественных преступлений остаётся достаточно низкой и составляет почти 40% (за период с начала года), так как преступники часто действуют из-за рубежа с помощью информационных технологий. Легенды постоянно меняются, и, как ни странно, на уловки попадаются в основном граждане до 40-45 лет, а не пенсионеры.

Сейчас одна из самых распространённых легенд называется «Проголосуй за племянницу»: в мессенджер приходит сообщение с просьбой пройти по ссылке и проголосовать за родственника знакомого, который участвует в очень важном конкурсе рисунков или фотографий и может получить главный приз — путёвку в лагерь. Несмотря на то что сайт не запрашивает никаких паролей, злоумышленник получает доступ к вашему списку контактов. Далее друзья и знакомые получают сообщение от вашего имени, в котором «вы» просите одолжить денег. Обезопасить себя и своих близких достаточно просто, подсказывают в министерстве внутренних дел: включите в настройках мессенджера двухфазную идентификацию.

Не менее популярной и эффективной в мошеннических кругах стала история, в которой вчерашние «сотрудники прокуратуры» превращаются в «представителей операторов сотовой связи». Обеспокоенные вашей безопасностью они предлагают подтвердить использование сим–карты. Для этого предлагают сообщить код, поступивший в сообщении на мобильное устройство. Заполучив цифровую комбинацию, преступники получают доступ к вашему аккаунту на портале «Госуслуги». Через эту систему злоумышленники набирают максимально возможное количество микрозаймов на владельца аккаунта. Защититься легко: не сообщайте никаких кодов доступа по телефону.

По–прежнему широко распространена схема, в которой мошенник представляется работником сайта «Госуслуги» и просит установить в телефон антивирус. На самом деле вы скачиваете приложение, которое открывает удалённый доступ ко всем данным в вашем телефоне. Дальше злоумышленники могут перевести ваши денежные средства на свои счета через мобильный банк или оформить кредиты. Таким образом норильчане моментально теряют от 5 до 10 миллионов рублей.

Отдел МВД России по городу Норильску просит граждан быть осторожными, не вести переговоры с «прокурорами». Помните, что должностные лица не будут выяснять вопросы по телефону, они вызовут вас в отделение с паспортом.