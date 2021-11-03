Норильские предприниматели, чей бизнес пострадал из-за пандемии, могут получить субсидию

Претендовать на субсидию могут организации (в том числе социально ориентированные НКО) и индивидуальные предприниматели (в том числе без наёмных работников), включённые на 10 июля 2021 года в реестр малого и среднего предпринимательства, чей основной вид деятельности попадает в перечень пострадавших отраслей экономики (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110300005?index=14&rangeSize=1), и чья задолженность по налогам и страховым взносам не превышает 3000 руб. по состоянию на 1 июля 2021 года.

Список пострадавших отраслей недавно был актуализирован и расширился до 21 пункта. Теперь в их числе развлекательные учреждения, парикмахерские и салоны красоты, кинотеатры, музеи, галереи, стоматологические кабинеты, спортивные клубы, организации, оказывающие услуги по дополнительному образованию.

Размер субсидии определяется по формуле:

- количество работников в июне 2021 года х 1 МРОТ (12 792 руб.) — для организаций;

- (количество работников в июне 2021 года + 1) х 1 МРОТ (12 792 руб.) — для индивидуальных предпринимателей.

Для ИП без наёмных работников размер субсидии равен 12 792 руб.

Инструкция по получению субсидии размещена на сайте ФНС России — https://www.nalog.gov.ru/rn77/business-support-2020/subsidy/.

Субсидия не предоставляется компаниям, находящимся в процессе ликвидации/процедуры банкротства, или в отношении которых принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ. Не получат выплат и индивидуальные предприниматели, прекратившие деятельность/снятые с учёта, в отношении которых принято решение о предстоящем исключении из ЕГРИП.

Заявление на получение субсидии можно подать по 15 декабря 2021 года. Срок его рассмотрения — пять рабочих дней, а срок зачисления денег — восемь.

Субсидия предоставляется однократно.