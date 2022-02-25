Норильские предприниматели вышли в финал первой международной акселерационной программы «EdTech Акселератор ED2»

На отборочном этапе из 200 поступивших заявок в ТОП-60 попали и норильчане, а затем было выбрано всего 16 финалистов, которые рассказали о возможностях и планах развития своих проектов.

Северяне представили проект платформы для решения проблем подбора персонала и поиска работы. Уникальность сервиса заключается в использовании нейронных сетей, благодаря которым можно добиться наиболее эффективного рекрутинга.

«Участие в программе помогло нам доработать и улучшить свой проект. Мы поменяли бизнес-модель, разработали план работы с образовательными учреждениями, который сейчас будем реализовывать», – поделился директор «How to work»Михаил Петухов.

Компания с 2020 года является резидентом Красноярского регионального бизнес-инкубатора. Здесь новаторам помогли подготовить документы на грант Фонда содействия инновациям. В итоге норильчане получили три миллиона рублей на разработку рекрутинговой платформы.

После того как сервис начал работать, сотрудники бизнес-инкубатора организовали для компании встречи с крупнейшими техникумами и колледжами региона, многие из которых затем начали сотрудничество с рекрутинговой платформой.

«Мы помогаем предпринимателям участвовать в различных акселераторах, совершенствовать проекты, получать гранты, искать партнёров и инвесторов для реализации своих идей. С 2013 года КРИТБИ является региональным оператором Фонда содействия инновациям, с 2019-го – официальным оператором «Сколково» в Красноярском крае. Мы приглашаем предпринимателей с инновационными проектами стать нашими резидентами и получить различные меры поддержки», – отметил исполнительный директор КРИТБИ Сергей Басистый.

О том, как стать резидентом бизнес-инкубатора, «Сколково» или получить поддержку Фонда содействия инновациям, предприниматели региона могут узнать по телефону (391) 201-77-77 и на сайте.