Норильские рестораторы получили заслуженные награды
Норильские рестораторы получили заслуженные награды
Напомним, с 9 по 11 июля в Норильске проходил гастрофестиваль «СЕВЕР-2021». В нём приняли участие кафе «Бургер Ринг», ресторан «Гриль-Ферма», кондитерская «Катя Камоза», ресторан SANREMO, кафе «Суши-ЛАГУНА» и блинная «Жареное солнце». Попробовав угощения, приготовленные кулинарами этих заведений, горожане должны были выбрать лучшие из них.
Победителями народного голосования стали кафе «Бургер Ринг», рестораны «Гриль-Ферма» и SANREMO. Мнения норильчан совпали с экспертной оценкой приглашённых шеф-поваров из Москвы, Архангельска, Челябинска и Кирова.
Победители голосования получили знаки «Гастрономический фестиваль «СЕВЕР» рекомендует», памятные награды и сувениры из коллаборационной коллекции «СЕВЕР», сочетающей современный дизайн и технологии с традиционными техниками и мотивами культуры коренных народов Таймыра.
«История гастрофестиваля началась в 2018 году. За четыре года Агентство и многие норильские рестораторы стали надёжными партнёрами. И мы очень надеемся, что реализуем вместе ещё немало вкусных проектов. В этом году к нашему гастрономическому фестивалю присоединился новичок «Суши-ЛАГУНА», которого мы решили поощрить в номинации «Дебют», - рассказала руководитель социокультурных и образовательных проектов Агентства развития Норильска Карина Андреева.