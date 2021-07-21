Норильские рестораторы получили заслуженные награды

Победителями народного голосования стали кафе «Бургер Ринг», рестораны «Гриль-Ферма» и SANREMO. Мнения норильчан совпали с экспертной оценкой приглашённых шеф-поваров из Москвы, Архангельска, Челябинска и Кирова.

Победители голосования получили знаки «Гастрономический фестиваль «СЕВЕР» рекомендует», памятные награды и сувениры из коллаборационной коллекции «СЕВЕР», сочетающей современный дизайн и технологии с традиционными техниками и мотивами культуры коренных народов Таймыра.

«История гастрофестиваля началась в 2018 году. За четыре года Агентство и многие норильские рестораторы стали надёжными партнёрами. И мы очень надеемся, что реализуем вместе ещё немало вкусных проектов. В этом году к нашему гастрономическому фестивалю присоединился новичок «Суши-ЛАГУНА», которого мы решили поощрить в номинации «Дебют», - рассказала руководитель социокультурных и образовательных проектов Агентства развития Норильска Карина Андреева.