Норильские семьи могут принять участие в конкурсе «Семья года – 2021»

Александр Усс, губернатор Красноярского края, поддержал региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года - 2021»: «Для нас поддержка семей - одна из первостепенных задач. И реальные результаты этой работы можно видеть уже сейчас. Совсем недавно я побывал в гостях у многодетной семьи Могуш. Из краевого бюджета им было выделено более 8 миллионов рублей на покупку дома. У супругов девять детей и они - настоящий пример того, как нужно правильно воспитывать молодых. Мы должны думать о будущем, поэтому намерены развивать это важное направление и помогать семьям Красноярского края более адресно».

Конкурс проводится при поддержке Краевого центра семьи и детей. Специалисты помогут участникам подготовиться к конкурсу, а также ответят на все вопросы. Для участия необходимо отправить заявку вместе рассказом о семье и её достижениях, фотографиями и видео на электронную почту cemya_goda@mail.ru . Конкурсные заявки принимаются до 20 мая.

Ознакомиться с положением конкурса можно на сайте министерства социальной политики края www.szn24.ru или на сайте краевого центра семьи и детей www.kcsd24.ru

В преддверии Дня семьи, любви и верности состоится церемония награждения победителей регионального этапа. Далее семьи-победители будут представлять регион на всероссийском этапе конкурса.