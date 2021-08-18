Норильские семьи, воспитывающие троих и более детей, могут компенсировать расходы на оплату коммунальных услуг

Размер компенсации напрямую зависит от количества несовершеннолетних детей, проживающих совместно с родителями, в том числе усыновлённых, пасынков, падчериц, а также приёмных, опекаемых и находящихся под попечительством. Если в семье воспитываются трое или четверо детей, компенсация составит 30% от суммы оплаты за коммунальные услуги. Если пять и более детей – 50%.

«Расходы на оплату жилья и коммунальных услуг – одни из самых существенных в семейном бюджете. Поэтому данная краевая инициатива, реализуемая в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография», является весомым подспорьем для многодетных родителей. В настоящее время около 30 тысяч семей получают такую поддержку, а сумма возвращённых средств с начала года превысила 251 млн рублей», – сообщила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

Стоит отметить, что возврат части оплаты за коммунальные услуги не зависит от дохода семьи. Подать документы на компенсацию можно как дистанционно – на портале «Госуслуги», так и лично в МФЦ или отделении соцзащиты по месту жительства.

Кроме заявления, для оформления компенсации необходимы:

- паспорта всех членов семьи и свидетельства о рождении детей;

- документы на жильё;

- документ о составе семьи;

- квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг;

- справка из школы, подтверждающая факт обучения ребенка.