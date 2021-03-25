МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильские школьники достойно показали себя на городских соревнованиях по ПДД «Безопасное колесо-2021»

Норильские школьники достойно показали себя на городских соревнованиях по ПДД «Безопасное колесо-2021»

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Норильские школьники достойно показали себя на городских соревнованиях по ПДД «Безопасное колесо-2021»

Соревнования проходили в Норильском центре безопасности движения. В этом году в них приняли участие более 130 ребятишек из 33 школ города.

Норильские школьники достойно показали себя на городских соревнованиях по ПДД «Безопасное колесо-2021»Норильские школьники достойно показали себя на городских соревнованиях по ПДД «Безопасное колесо-2021»Норильские школьники достойно показали себя на городских соревнованиях по ПДД «Безопасное колесо-2021»Норильские школьники достойно показали себя на городских соревнованиях по ПДД «Безопасное колесо-2021»

Целью было закрепление у детей знаний о правилах дорожного движения и навыков безопасного поведения на дорогах, а также воспитание аккуратных пешеходов и привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма.

В состав жюри вошли представители управления общего и дошкольного образования администрации города, Госавтоинспекции и Норильского центра безопасности движения.

Состязания проходили в несколько этапов: фигурное вождение велосипеда, теоретический экзамен по ПДД, оказание первой медицинской помощи, а также решение логических задач и интерактивных заданий на знание правил дорожного движения.

По количеству набранных баллов победителем стала команда школы № 40, второе место заняла школа № 1. В тройку лидеров попали и представители школы № 6. Участники, занявшие призовые места, получили почётные грамоты и медали, а также памятные подарки.

Текст Наталья Черкашина
Фото из архива ГИБДД
25 марта в 17:00 390
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