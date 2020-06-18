Норильские школьники могут принять участие в краевой экологической олимпиаде

В этом году мероприятие пройдёт в заочной форме. Олимпиада предполагает три номинации: "Экопроект", "Эконаука" и "Экорежиссёр". Участвовать можно отдельно в одной из них или во всех сразу, предоставив на каждую разные работы. Помимо индивидуального участия на олимпиаду приглашают команды учащихся, сообщает министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Для номинации "Экопроект" школьники должны представить свои работы, направленные на воспитание экологической грамотности населения. Например, как правильно обращаться с бытовыми отходами, или для чего нужно озеленять территории и помещения, где находятся люди.

В номинации "Эконаука" предстоит выполнить исследовательскую работу на тему, связанную с экологией, а также биологией, химией, географией.

Творческие способности участники смогут проявить в номинации "Экорежиссёр". Ребятам предлагают создать короткометражные видеоработы длительностью от 3 до 5 минут, затрагивающие экологические темы. Жанры и техники можно использовать разные, также школьники могут попробовать себя в роли блогеров и режиссёров.

Для участия в олимпиаде необходимо заполнить заявку по образцу и прислать её до 10 ноября на электронный адрес olimp1@mgeos.ru (для номинаций "Экопроект" и "Эконаука") и olimpvideo@mgeos.ru (для номинации "Экорежиссер"). Все подробности на сайте Музея геологии Центральной Сибири.

В минэкологии края отметили, что школьники проявляют большой интерес к участию в олимпиаде. Ранее её участниками становились более 30 тысяч ребят. Они высаживали деревья, устанавливали в подъездах коробки для сбора батареек и снимали экоролики.