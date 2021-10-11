Норильские школьники могут принять участие в викторине «Наш многонациональный Красноярский край»

Региональная интернет-викторина проводится в честь Дня народного единства, который в России ежегодно отмечают 4 ноября.

Испытание состоит из 12 несложных вопросов. За каждый правильный ответ участник получит один балл. Если участники набирают одинаковое количество очков, при итоговом подсчёте будет учитываться время прохождения викторины.

Более подробную информацию можно получить на сайте красноярского Дома дружбы народов.