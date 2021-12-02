Норильские школьники отличились на региональном молодёжном форуме «Научно-технический потенциал Сибири»

В нём приняли участие 13 школьников из Норильска (ученики лицея № 3, гимназий № 1, 4, 5, 7, школ № 27, 28, 33, 39, а также СЮТ). В программе форума - различные образовательные мероприятия: конференция, выставка, научные бои, компетентностный чемпионат, направленные на развитие и мониторинг исследовательского, научно-практического, инженерно-конструкторского и творческого мышления детей и молодёжи. Поэтому он является также отборочным мероприятием для участия во всероссийских и международных конкурсах для детей и молодёжи в сфере науки и техники.

Ежегодно в краевом отборочном этапе форума участвует около 1500 талантливых школьников со всего Красноярского края. В этом году он проходил по двум номинациям – «Техносалон» и «Научный конвент».

Норильчане стали обладателями победных и призовых мест, рассказали в управлении общего и дошкольного образования Норильска. В частности, в номинации «Научный конвент», направление «Обществознание», третье место завоевала Елизавета Липчанская (лицей № 3). Тема её работы: «Мультфильмы: стимул к изучению правовой науки или пустая трата времени на уроках» (научный руководитель Наталья Маслова). В номинации «Научный конвент», направление «Лингвистика», также третьей стала Олеся Падалка, лицей № 3. Тема работы: «Словарь лицеиста, или Место школьного сленга в жизни лицеиста». В той же номинации по гуманитарному направлению победительницей стала Елизавета Вящикова (школа № 28). Тема работы: «Пушкиниана» Нади Рушевой как осмысление личности поэта и его судьбы» (научный руководитель Наталья Кузьмина). В номинации «Техносалон», направление «Прикладная радиоэлектроника и энергетика», «серебро» у Руслана Харченко, ученика школы № 20 и воспитанника станции юного техника. Тема его работы - «Автоматизированная система подачи звонков в школе на ARDUINO» (научный руководитель Ильмир Тлявсин).