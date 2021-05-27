Норильские школьники побывали в гостях у сотрудников транспортной полиции

Экскурсия началась со знакомства с дежурной частью линейного отдела полиции в аэропорту города Норильска. Детям рассказали, как принимаются сообщения о преступлениях и правонарушениях, осуществляется сбор и выезд оперативной группы на место происшествия.

Далее специалисты-кинологи продемонстрировали навыки и умения служебных собак, а также объяснили особенности несения службы на объектах транспорта. Каждый ребёнок смог не только понаблюдать за практическими занятиями четвероногих помощников полицейских, но и непосредственно поучаствовать в наглядных уроках, а затем и пообщаться с понравившимся животным.

Также ребята пообщались с сотрудниками охраны общественного порядка, вспомнили правила поведения на объектах транспортной инфраструктуры.

Кроме того, юрисконсульт Таймырского ЛО МВД России капитан внутренней службы Ольга Кузина познакомила подростков с основами Конституции Российской Федерации, Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях, рассказала о специфике правонарушений и преступлений, об ответственности за их совершение и мерах, которые позволяют не стать жертвой противоправных действий.

Юные гости поблагодарили правоохранителей за предоставленную возможность узнать больше об их деятельности.