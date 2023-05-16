Норильские школьники представили арт-коллажи «Озеро в моих мечтах»

Творческие работы были посвящены проекту благоустройства озера Городского. Их ребята представили партнерам проекта: Агентство развития Норильска, администрация города и студия архитектуры и дизайна Red Business.

Напомним, что в творческом эксперименте участвуют ученики с 5-го по 7-ой класс трех школ, расположенных в непосредственной близости от проектируемой территории. Педагоги и школьники поделились закулисьем масштабной работы.

В проект с энтузиазмом вовлеклись родители, родственники, соседи – был запущен онлайн-опросник, в котором больше 100 человек оставили пожелания – рассказали, какие локации и объекты должны появиться на территории озера. К презентации проектов, на которой присутствовали представители администрации Норильска и директора школ, команды готовились со всей серьёзностью. К процессу подключили не только педагогов, но и куратора из городского управления образования, представителей родительского совета.

Школьники креативно подошли к заданию и представили на рассмотрение работы в формате арт-коллажей, макетов и даже специально разработанной видеоигры-путеводителя по территории озера. Агентство развития Норильска совместно с командой архитекторов из Красноярска наградили школьные команды памятными грамотами.

Руководитель студии Red Business Юлия Кузнецова презентовала архитектурную концепцию благоустройства приозерной территории школьникам. Многие идеи ребят удалось учесть в проекте. Например, школьники предложили перекинуть мост через озеро – он стал прототипом понтонной прогулочной тропы, а также привнесли идеи световых инсталляций и пункта раздельного сбора мусора. Также ребята предложили создать «зону тюленя» и архитекторы воплотили ее в локации с гамаками. Среди прочих вошедших в проект идей юных проектировщиков – велопарковки, вазоны, идея подсветки озера цветами северного сияния.

Скоро мы расскажем и покажем, какие еще локации появятся на благоустраиваемой территории.