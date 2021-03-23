Норильские школьники примут участие во всероссийском этапе международных соревнований FIRST LEGO LEAGUE

Команда из пяти подростков 10–13 лет, которые занимаются в творческом объединении Romantiс Robot Дворца творчества детей и молодёжи, успешно выступила на региональном этапе соревнований. Ребята представили проект «Игровой грамотный развлекательный аттракцион (ИГРА)». Конструкцию команда собрала из LEGO MINDSTORMS EV3, запрограммировав восемь игр с различными датчиками и моторами. Например, по условиям одной из игр участник должен отойти от аттракциона на конкретное расстояние. Если глазомер подведёт, то робот назначит отыгровку — случайные задания (приседания, отжимания, планка и так далее).

Корпус робота будет изготовлен из фанеры и оргстекла в форме восьмиугольной призмы. Макеты деталей корпуса участники команды с помощью специалистов лаборатории разработали в графическом редакторе CorelDRAW, а сами детали затем были изготовлены на станке лазерной резки.

Всероссийский этап соревнований будет проходить в Нижнем Новгороде с 23 по 25 апреля.