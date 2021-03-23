Норильские школьники примут участие во всероссийском этапе международных соревнований FIRST LEGO LEAGUE
Норильские школьники примут участие во всероссийском этапе международных соревнований FIRST LEGO LEAGUE
Команда из пяти подростков 10–13 лет, которые занимаются в творческом объединении Romantiс Robot Дворца творчества детей и молодёжи, успешно выступила на региональном этапе соревнований. Ребята представили проект «Игровой грамотный развлекательный аттракцион (ИГРА)». Конструкцию команда собрала из LEGO MINDSTORMS EV3, запрограммировав восемь игр с различными датчиками и моторами. Например, по условиям одной из игр участник должен отойти от аттракциона на конкретное расстояние. Если глазомер подведёт, то робот назначит отыгровку — случайные задания (приседания, отжимания, планка и так далее).
Корпус робота будет изготовлен из фанеры и оргстекла в форме восьмиугольной призмы. Макеты деталей корпуса участники команды с помощью специалистов лаборатории разработали в графическом редакторе CorelDRAW, а сами детали затем были изготовлены на станке лазерной резки.
Всероссийский этап соревнований будет проходить в Нижнем Новгороде с 23 по 25 апреля.