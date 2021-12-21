Норильские школьники стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»

«Большая перемена» - самый масштабный конкурс для школьников в истории современной России. В нём принимают участие миллионы ребят. Только от Красноярского края в этом году насчитывалось более 10 тысяч соискателей.

Обычно в конкурсе участвуют старшеклассники, но в этом году организаторы расширили его рамки, разделив конкурсантов на две возрастные категории - с 5 по 7 класс и с 8 по 11 класс.

Для выхода в финал нужно было принять участие в онлайн-игре – школьники проходили тесты, выполняли задания на креативность, логическое мышление, проявляли навыки коммуникации.

Финал для младшей возрастной группы прошёл этим летом в «Артеке», куда съехались 600 человек со всех регионов России. В их числе - ученица норильской школы № 6 Дарья Горбачёва. Дети в течение двух недель проектировали «Школу будущего». Ребят ждали встречи с известными персонами, лекции и обучающие интенсивы. Главным призом для победителей стала поездка на поезде по маршруту Москва – Владивосток и обратно.

- Мы ехали по направлению в Москву, - вспоминает Дарья Горбачёва. - Мы увидели Владивосток и Хабаровск, побывали на космодроме «Восточный», где нам показали, как готовят к запуску настоящий космический аппарат. Очень впечатлил Байкал. Вообще, участие и победа в конкурсе оставила большой след в моей памяти.

Финал для старшей группы участников проходил во Владивостоке и собрал 1,5 тысячи учащихся. Красноярский край представляли 15 школьников, в том числе норильчане: Снежана Краснова из школы № 9, Юлия Гожина из гимназии № 48 и Константин Костенко из школы № 6.

Финалистов объединили в команды, где они под руководством кураторов решали задания по темам: «Искусство и творчество», «Образовательные технологии», «Среда обитания» и «Общество». Ребята приняли участие в мотивационных дискуссиях и мастер-классах, пообщались с учёными, журналистами, артистами, художниками, блогерами и спортсменами.

- Наша команда взялась за тему «Искусство». Мы разрабатывали интернет-платформу для развития кинематографа в России, некую соцсеть для молодых кинооператоров, режиссёров и сценаристов, - рассказывает Константин Костенко. - Проектом заинтересовались в администрации президента. Так я и стал победителем конкурса.

По итогам финала Константин получил 200 тысяч рублей, которые планирует потратить на покупку фототехники и ноутбука. Всего лидерами в старшей возрастной категории стали 600 ребят: 300 учеников 11-х классов и 300 – 9–10-х классов. Кстати, ученики 11-х классов получили по миллиону рублей, который они смогут направить на образование, а педагоги, подготовившие победителей «Большой перемены» — по 150 тысяч. Топ-30 школ по итогам рейтинговой оценки получат по 2 миллиона рублей на развитие образовательной среды.