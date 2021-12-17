МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильские школьники стали участниками «Театрального урока»

Норильские школьники стали участниками «Театрального урока»

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Норильские школьники стали участниками «Театрального урока»

Норильские школьники стали участниками «Театрального урока»

Что такое театр? Какова его история? Какими бывают театры? Из чего складывается процесс постановки спектакля? Люди каких профессий в этом заняты? Как смотреть и оценивать спектакль? Каков театральный этикет? – ответы на эти и многие другие вопросы стали содержанием семи театральных уроков для учащихся среднего звена (5-8 классов), разработанных в 2019-м по заказу министерства культуры края директором центра развития культуры, искусства и краеведения «Достояние» Светланой Баженовой в сотрудничестве с преподавателями Анжеликой Лисовой (Красноярское училище искусств) и Ириной Бахтиной (СФУ).

Задача познакомить подрастающее поколение зрителей с базовыми понятиями в области театрального дела была успешно решена: созданы кейсы с полным набором методических и дидактических материалов, но при этом увлекательных и ярких, - и проект двинулся по городам края. В сентябре этого года он достиг Норильска и Дудинки.

Партнером «Театрального урока» в Норильске, конечно, выступил Заполярный театр драмы. Главный режиссер Анна Бабанова побывала на установочном семинаре с педагогами города. На занятия в школы приходили артисты театра Сергей Даданов, Дарья Дороготовцева, Юлия Минкина, Александр Петряев, Анастасия Черкасова. Да и дети посещали в театр, смотрели спектакли, общались с артистами...

12 декабря первые ученики разных классов, наиболее ярко проявившие себя на театральных уроках (проходивших в более 20 школах города), получили пригласительные билеты на спектакли «Колчак-Полярный» и «Ночь перед Рождеством».

- Такие встречи жизненно важны для обеих сторон, они способствуют культурному росту, эстетическому воспитанию и творческому развитию юных зрителей. «Театральные уроки» дарили радость свободного, заинтересованного общения и детям, и взрослым в ставшее привычным уже время онлайна, - отметили в театре.

Фото Владимир Макушкин
17 декабря в 13:40 610
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