Норильские силовики совместно с представителями краевой власти и администрации города проводят масштабные учения

Мероприятиями в нашем городе руководят заместитель губернатора Красноярского края Павел Солодков и начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий. В их оперативном распоряжении, помимо личного состава норильской полиции, находятся силы и средства МЧС России, Росгвардии и ГУФСИН по Красноярскому краю. Активное участие в процессе принимают и представители местной власти.

Задача правоохранителей — отработка и проверка слаженности реагирования на ряд внештатных ситуаций. Руководители учений дадут принципиальную оценку эффективности принятых мер. Горожан призывают принимать во внимание информацию о проводимых учениях, не проявлять повышенного интереса к служебной технике и перемещениям сотрудников правоохранительных ведомств, сохранять спокойствие.