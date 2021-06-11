Норильские следователи доказали вину молодого человека в сбыте фальшивых купюр

Напомним, недавно сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции задержали 21-летнего норильчанина при попытке сбыта поддельных купюр, которые он приобрёл в интернете. При обыске его квартиры оперативники нашли и изъяли ещё девять аналогичных подделок.

До момента задержания норильчанин успел расплатиться в трёх магазинах города поддельными купюрами, которые уже изъяты из оборота.

В отношении злоумышленника возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком — 4 года. Приговор пока не вступил в законную силу.