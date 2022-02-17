Норильские следователи завершили расследование уголовного дела по факту контрабанды анаболиков

Во время осмотра правоохранители изъяли 100 таблеток весом около восьми граммов и стеклянный флакон с веществом для инъекций. Запрещённые препараты были отправлены на экспертизу, и исследование подтвердило, что это анаболические стероиды - их самостоятельное применение может вызвать серьёзные побочные эффекты, а также нанести вред здоровью. Мужчина сообщил полицейским, что занимается спортом и заказал препараты для улучшения силовых показателей и ускорения восстановления после силовых нагрузок. Однако ввоз данных препаратов на территорию России запрещён.

Норильскими следователями было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации сильнодействующих веществ». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет. Расследование завершено, материалы отправлены в суд для принятия решения. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.