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Норильские следователи завершили расследование уголовного дела по факту контрабанды анаболиков

Норильские следователи завершили расследование уголовного дела по факту контрабанды анаболиков

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Норильские следователи завершили расследование уголовного дела по факту контрабанды анаболиков

В мае прошлого года в одном из почтовых отделений города был задержан 45-летний норильчанин, получивший посылку с сильнодействующими веществами.

Норильские следователи завершили расследование уголовного дела по факту контрабанды анаболиковНорильские следователи завершили расследование уголовного дела по факту контрабанды анаболиков

Во время осмотра правоохранители изъяли 100 таблеток весом около восьми граммов и стеклянный флакон с веществом для инъекций. Запрещённые препараты были отправлены на экспертизу, и исследование подтвердило, что это анаболические стероиды - их самостоятельное применение может вызвать серьёзные побочные эффекты, а также нанести вред здоровью. Мужчина сообщил полицейским, что занимается спортом и заказал препараты для улучшения силовых показателей и ускорения восстановления после силовых нагрузок. Однако ввоз данных препаратов на территорию России запрещён.

Норильскими следователями было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации сильнодействующих веществ». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет. Расследование завершено, материалы отправлены в суд для принятия решения. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
17 февраля в 18:08 180
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