Норильские сотрудники ГИБДД совместно с дружинниками провели акцию «Пристегни самое дорогое»
Норильские сотрудники ГИБДД совместно с дружинниками провели акцию «Пристегни самое дорогое»
Оперативно-профилактическое мероприятие проводилось возле детских садов в утренние часы, когда родители приводят детей. Наряды дорожно-патрульной службы на это время пополнили народные дружинники Олег Бондаренко и Олег Шалдаев.
Активисты вместе с полицейскими напоминали водителям и сопровождающим малышей родителям о важности использования сертифицированных детских удерживающих устройств, подобранных согласно росту и весу ребёнка. Организаторы акции также вручали участникам движения памятки с рекомендациями по эксплуатации таких устройств.
За время мероприятия госавтоинспекторы остановили трёх водителей, которые перевозили детей в салоне автомобиля с нарушением установленных правил. Лица, проигнорировавшие требования законодательства, привлечены к административной ответственности по статье 12.23 КоАП РФ. Теперь им предстоит заплатить штраф в размере 3000 рублей.
Норильские полицейские продолжают проведение профилактических мероприятий совместно с гражданскими активистами.