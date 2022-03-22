МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильские сотрудники ГИБДД совместно с дружинниками провели акцию «Пристегни самое дорогое»

Норильские сотрудники ГИБДД совместно с дружинниками провели акцию «Пристегни самое дорогое»

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Норильские сотрудники ГИБДД совместно с дружинниками провели акцию «Пристегни самое дорогое»

Оперативно-профилактическое мероприятие проводилось возле детских садов в утренние часы, когда родители приводят детей. Наряды дорожно-патрульной службы на это время пополнили народные дружинники Олег Бондаренко и Олег Шалдаев.

Норильские сотрудники ГИБДД совместно с дружинниками провели акцию «Пристегни самое дорогое»

Активисты вместе с полицейскими напоминали водителям и сопровождающим малышей родителям о важности использования сертифицированных детских удерживающих устройств, подобранных согласно росту и весу ребёнка. Организаторы акции также вручали участникам движения памятки с рекомендациями по эксплуатации таких устройств.

За время мероприятия госавтоинспекторы остановили трёх водителей, которые перевозили детей в салоне автомобиля с нарушением установленных правил. Лица, проигнорировавшие требования законодательства, привлечены к административной ответственности по статье 12.23 КоАП РФ. Теперь им предстоит заплатить штраф в размере 3000 рублей.

Норильские полицейские продолжают проведение профилактических мероприятий совместно с гражданскими активистами.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
22 марта в 10:30 270
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