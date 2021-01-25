Норильские сотрудники МВД присоединились к ежегодной акции «Студенческий десант»

В этом году сотрудники отдела МВД России по Норильску пригласили студентов Политехнического колледжа на экскурсию в отдел МВД, но из-за пандемии коронавируса мероприятие прошло в онлайн-формате. Так называемым гидом для студентов стала врио начальника отдела по несовершеннолетним ОП N 1 отдела МВД по Норильску Олеся Галечян. Экскурсия затронула специфику работы полицейских, начиная с её истоков. Она рассказала об именитых ветеранах норильской полиции и их историях.

Помимо истории, ребятам показали, как работают норильские полицейские. В рамках экскурсии у них была возможность совместно с сотрудниками побывать на месте преступления, узнать современные технологии в криминалистике, о методах розыска преступников, расследовании уголовных дел и многое другое. Также сотрудники полиции поделились не только своим опытом, но и каждый рассказал, почему выбрал свою профессию.

Свою историю рассказал председатель Общественного совета при ОМВД России по Норильску и атаман Норильского казачьего войска Юрий Кононченко. Уже почти 30 лет он является учредителем добровольной народной дружины и оказывает активное содействие сотрудникам полиции.

В завершение студенты выразили благодарность за увлекательную экскурсию.