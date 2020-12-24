Норильские студенты отличились на конкурсе профессионального мастерства WorldSkills Russia

С 30 ноября 2020 года по 6 декабря 2020 года в Красноярске состоялся VIII Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Красноярского края-2020.

Генеральным партнером VIII Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Красноярского края в 2020 году выступила АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири». Некоммерческая организация поддержала конкурсантов в соревнованиях по 11 компетенциям: сварочные технологии, промышленная автоматика, лабораторный химический анализ, командная работа на производстве (презентационная), промышленная робототехника, технологии информационного моделирования, программные решения для бизнеса, корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности, мехатроника, обслуживание тяжелой техники, охрана труда, обслуживание легкового транспорта.

В 2020 году региональный конкурс WorldSkills проходил по 116 компетенциям. В чемпионате приняли участие 700 конкурсантов в трёх возрастных группах: молодые профессионалы (16 – 22 года), юниоры (до 16 лет) и специалисты в возрасте старше 50 лет. Соответствие профессионализма конкурсантов международным стандартам оценивали 900 экспертов из числа ведущих региональных и российских специалистов.

В компетенции «Сварочные технологии» серебряную медаль завоевал студент Норильского техникума промышленных технологий и сервиса Виктор Дубов под руководством мастера производственного обучения Вадима Кочнева. В компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» серебро получил студент техникума Данила Куцый и его наставник, преподаватель техникума Константин Кондратенко.

Конкурс WorldSkills – это соревнования в профессиональном мастерстве, своего рода Олимпийские игры для людей, осваивающих рабочие профессии. Движение WorldSkills объединяет 80 стран по всему миру. Красноярский край занял в этом движении активную позицию по развитию еще в 2013 году. С того времени в регионе проведено восемь региональных чемпионатов и полуфинал национального чемпионата в Сибирском федеральном округе.