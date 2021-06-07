Норильские учреждения культуры приглашают горожан отметить День России вместе

12 июня в 14.00 в Городском центре культуры (ул. Орджоникидзе, 15) начнут работу интерактивные развлекательные игровые зоны для детей – фотозоны с костюмированными персонажами, выставки мастеров ремёсел, крафт-искусства и нумизматики.

Перед зданием центра откроется выставка полицейской спецтехники и спецсредств. У жителей города будет уникальная возможность познакомиться с особенностями работы полицейских, спасателей и пожарных.

В 16.00 в Большом зале ГЦК пройдёт концерт с участием ведущих вокальных и хореографических коллективов города. Ещё одним интересным событием праздничного мероприятия станет экспозиция к 800-летию со дня рождения Александра Невского с музыкальным сопровождением рок-групп «Негатив», The Last Cigarette и «Виллины». Начало концерта в 17.00. В это же время представители норильского отделения мотоклуба «Ночные волки» и «РусскиЪ мотоциклисты» презентуют мототехнику на площадке перед ГЦК.

В Талнахе праздничные мероприятия будут проходить в культурно-досуговом центре им. Вл. Высоцкого (ул. Строителей, 17). В 12.30 и 13.30 стартуют мастер-классы по созданию брошей в стиле канзаши; в 15.00 – праздничная программа «Наш адрес – Россия» с поздравлениями от творческих коллективов Норильска. В течение дня в здании КДЦ будут работать фотозоны «Моя Родина», «Матрёшка», фотовыставка «Талнах – моя Родина», выставка картин Сергея Форостовского «Роман с Крымом» и интерактивная зона для детей – мольберты с раскрасками. В социальных сетях можно будет принять участие в онлайн-викторине «Великий князь Александр Невский».

В Кайеркане в КДЦ «Юбилейный» (ул. Шахтерская, 14) главным событием станет праздничный концерт «Моя великая страна» с участием коллективов культурно-досугового центра, ансамбля народного танца «Оганер» и юных артистов из творческого объединения «Кулиска» Дома детского творчества Кайеркана. Во время концерта будет дан старт смене трудовых отрядов школьников. Вход на концерт по пригласительным билетам.

На площади перед КДЦ все желающие смогут принять участие в фотосессии «Я люблю Россию!», сделав снимки с символами нашей страны и ростовыми куклами «Самовар Самоварыч», «Михайло Потапыч» и «Матрёна Ивановна».

Кинокомплекс «Родина» приглашает зрителей на специальные тематические кинопоказы. В видеозале покажут фильмы, отражающие историю нашей страны, её богатый духовный и культурный путь:

в 12.00 – «Александр Невский», (1938 г.). Кинолента о выдающемся полководце, одержавшем победу над рыцарями Тевтонского ордена в битве 1242 года на Чудском озере. Это сражение вошло в историю под названием «Ледовое побоище»;

в 14.00 – «Иван Грозный» (1944 г.) Фильм повествует о годах царствования Иоанна Васильевича, который в XVI столетии впервые объединил страну из отдельных разобщенных княжеств, создав единое мощное государство;

в 16.00 – «Суворов» (1940 г.). Картина о великом русском полководце. В ней отражены последние годы его жизни в эпоху царствования Павла I;

в 18.00 – «Князь Юрий Долгорукий», (1998 г.) – историческая драма, повествующая о событиях XII века и периоде объединения разобщённых русских княжеств.

В Музейно-выставочном комплексе Норильска 12 июня станет Днём открытых дверей. В основном здании (Ленинский проспект, 14) для просмотра открыты: новая выставка «Таймырская игрушка» о традициях и материальной культуре народов Севера, выставка плакатов «Окна сатиры», фотолетопись «Фронтовые бригады», экспозиция «Битва за никель. Трудовые подвиги норильчан в годы Великой Отечественной войны», выставка к 120-летию со дня рождения начальника норильского комбината «Три поворотных решения Авраамия Завенягина».

Также вниманию посетителей предложат выставочный проект, рассказывающий об ощущениях и мыслях о Норильске «Зал первых впечатлений» и «Личные истории в проектах художников», музейная игровая научно-тренировочная база для подготовки к космическим миссиям «Норильск – космос – Норильск».

С 11.00 до 18.30 пройдёт большой музейный квест «Моя Родина – моя Россия» по действующим экспозициям. Стартовая точка для поиска ответов расположится на первом этаже.

Запись на экскурсии по телефону 46-13-27.

В Талнахском филиале музея (ул. Енисейская, 8а) для жителей района музейные гиды подготовили специальную интеллектуальную программу: музейную викторину «История России» с серией интересных и непростых вопросов на общую эрудицию и знание истории, а также квест-игру «Хочу всё знать», предназначенную для более близкого знакомства с открытыми экспозициями: «Лаборатория естественных наук», «В памяти навсегда», «Преданья старины глубокой», «Цветущая тундра».

Напоминаем: во всех учреждениях действует масочный режим и социальная дистанция. Вход на все площадки свободный.