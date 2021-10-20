Норильские врачи готовятся к четвёртой волне коронавируса, которая ожидается у нас в ноябре

Сейчас в России ежедневно выявляется более 35 тысяч инфицированных коронавирусом, а смертность от этого заболевания составляет около тысячи человек в день. Таких пугающих показателей не было зарегистрировано в РФ за весь период пандемии. И это далеко не предел. Аналитики предсказывают, что уровень заболеваемости будет продолжать расти и дальше.

«Учитывая опыт трёх предыдущих волн, мы можем с уверенностью сказать, что пик заболеваемости приходит к нам в Норильск с опозданием примерно на 4-6 недель. Поэтому обострения ситуации на территории в этот раз мы ожидаем где-то в ноябре - первой половине декабря», — сообщил Коба Кавтеладзе.

В настоящее время в Норильске для заболевших коронавирусом развёрнуто 130 коек. Основной госпиталь теперь будет располагаться в Оганерской больнице — это 120 мест. Ещё десять приготовлены в детской межрайонной больнице — если ковид вызовет серьёзные осложнения у детей. Ведь если раньше они переносили COVID-19 практически бессимптомно, то более агрессивный «Дельта», успевший вытеснить остальные штаммы заболевания, оказывает влияние даже на молодые и крепкие организмы.

«На сегодняшний момент в детской больнице уже находится девять заболевших детей, — отметил Коба Кавтеладзе. — Вирус захватывает всё более молодые слои населения. В три предыдущие волны мы не организовывали подобные специализированные больничные места. Тогда детская больница использовалась в качестве госпиталя для долечивания уже шедших на поправку пациентов. Сейчас в городской больнице № 1 лечатся от коронавируса 76 взрослых пациентов, и мы пытаемся максимально разгружать койки, потому что не можем точно спрогнозировать, когда именно начнётся активный рост заболеваемости. Это лишь вопрос времени. В реанимации в данный момент находятся 16 человек, из них шесть — на ИВЛ. Исходя из тревожных прогнозов, хочу ещё раз обратиться к населению с просьбой: пока у нас всё ещё более-менее стабильно и ситуация контролируемая, пройдите вакцинацию — это единственный способ предотвратить осложнения в случае заражения COVID-19. Подавляющее большинство пациентов, которые лечатся сейчас в больнице, отказывались от вакцинации. Из тех, кто в реанимации, вообще ни одного привитого. Все вакцинированные переносят болезнь либо бессимптомно, либо в очень лёгкой форме без дискомфорта и серьёзных последствий.

В случае крайней необходимости медики могут увеличить количество мест в ковидном госпитале Оганерской больницы со 120 до 440, а на базе детской — до 160. Ещё 80 коек заложено на эти цели в городской больнице № 2. Пока, во время предыдущих волн заболеваемости, такого количества коек не требовалось».

Стоит отметить, что вакцина в городе есть в достаточном количестве, и можно без проблем сделать прививку. В Норильске работают шесть прививочных пунктов, очередей там нет, и обратиться туда можно даже без предварительной записи, чтобы обезопасить себя и своих близких.

Этой возможностью на данный момент воспользовались 56 360 человек. На первый взгляд цифра кажется внушительной, но коллективный иммунитет на территории пока не достигнут. Необходимо вакцинироваться минимум ещё 50-60 тысячам жителей, чтобы он был сформирован.

Отдельное направление — это обследование жителей на наличие коронавирусной инфекции. ПЦР-тестирование регулярно проходят представители профессий, которые по долгу службы плотно работают с населением. Отдельной строкой идут и сотрудники «Норникеля» — компания тщательно следит за здоровьем своих сотрудников.

А сейчас в соответствии с указом губернатора Красноярского края каждый прилетевший на территорию должен в течение трёх дней пройти тестирование, дождаться результата, и только после этого он имеет право выходить на работу и посещать массовые мероприятия. Это касается и взрослых, и детей независимо от возраста. Тестирование могут не проходить только те, кто уже вакцинировался или может представить справку о том, что недавно переболел коронавирусом.

Если тест положительный, то с таким гражданином оперативно выходят на связь сотрудники поликлиники по месту его прописки. Если по истечении двух суток после сдачи ПЦР с человеком не связались врачи, можно считать себя здоровым и выходить на работу.

«Тестировать граждан, прибывающих в наш город, мы начали с прошлой недели, — рассказал Коба Кавтеладзе. — Проводится тестирование на базе детской межрайонной больницы. Всем, прилетающим в Норильск, ещё в самолёте предлагают заполнить анкету, где содержится вся необходимая информация о сдаче ПЦР-тестов. Затем эти бланки передаются в оперативный центр, организованный администрацией города. Там данные обрабатываются, и уже сотрудники центра отбирают граждан, которые не попадают под другие категории тестируемых, с ними выходят на связь и предлагают сдать анализ бесплатно».

Тестирование проводится ежедневно с 8.00 до 22.00, кроме воскресенья. Пока работает один пункт – в Центральном районе. В день туда обращаются не более 35 человек. Если количество горожан, желающих сделать тест, возрастёт, такие же пункты откроют в Талнахе и Кайеркане.