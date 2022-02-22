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Норильские женщины-полицейские поздравили водителей с Днем защитника Отечества

Норильские женщины-полицейские поздравили водителей с Днем защитника Отечества

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Норильские женщины-полицейские поздравили водителей с Днем защитника Отечества

Они напомнили мужчинам-водителям о необходимости соблюдения правил безопасности на дорогах, подарили важные и нужные в пути подарки.

Норильские женщины-полицейские поздравили водителей с Днем защитника ОтечестваНорильские женщины-полицейские поздравили водителей с Днем защитника ОтечестваНорильские женщины-полицейские поздравили водителей с Днем защитника ОтечестваНорильские женщины-полицейские поздравили водителей с Днем защитника Отечества

Вооружившись очаровательными улыбками, женщины-полицейские вышли на одну из центральных улиц северного города. Лёгким взмахом жезла дамы в погонах останавливали машины, но вместо фразы «предъявите документы», автомобилисты услышали поздравление с наступающим праздником. Каждому из них дарили открытки и жилеты со световозвращающими элементами.

Мужчины не скрывали удивления, некоторые смущались, но все без исключения тепло благодарили за проявленное внимание. Отдельные водители не упустили случая, чтобы поздравить сотрудниц ГИБДД в ответ, ведь предстоящий праздник распространяется на всех защитников Отечества. А служительницы закона уверены, что подаренное норильским мужчинам позитивное настроение - лучшая профилактика аварийности и грубых нарушений на дорогах.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
22 февраля в 13:10 540
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