МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильских работодателей приглашают к участию в VII Всероссийской неделе охраны труда

Норильских работодателей приглашают к участию в VII Всероссийской неделе охраны труда

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Норильских работодателей приглашают к участию в VII Всероссийской неделе охраны труда

Мероприятие пройдёт с 27 по 30 сентября в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи.

Норильских работодателей приглашают к участию в VII Всероссийской неделе охраны труда

Цель мероприятия - создание единой коммуникационной площадки международного уровня для диалога бизнеса и власти, направленного на совершенствование законодательства в сфере охраны труда, промышленной безопасности и формирования здорового образа жизни работников.

Тематические разделы ВНОТ – 2022:

- государственное управление охраной труда;

- страхование;

- спецодежда, обувь;

- средства индивидуальной защиты;

- измерительные и контрольные приборы;

- медицина труда;

- литература;

- средства агитации;

- научно-исследовательские разработки;

- IT-разработки в сфере охраны труда;

- пожарная безопасность;

- технические решения для производств.

По вопросам участия необходимо обращаться в оргкомитет ВНОТ – 2022: +7 (499) 760 3474, partner@rusafetyweek.com. Официальный сайт ВНОТ – 2022: rusafetyweek.com.

Фото из открытых источников
1 июня в 10:33 520
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