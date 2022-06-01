Норильских работодателей приглашают к участию в VII Всероссийской неделе охраны труда
Норильских работодателей приглашают к участию в VII Всероссийской неделе охраны труда
Мероприятие пройдёт с 27 по 30 сентября в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи.
Цель мероприятия - создание единой коммуникационной площадки международного уровня для диалога бизнеса и власти, направленного на совершенствование законодательства в сфере охраны труда, промышленной безопасности и формирования здорового образа жизни работников.
Тематические разделы ВНОТ – 2022:
- государственное управление охраной труда;
- страхование;
- спецодежда, обувь;
- средства индивидуальной защиты;
- измерительные и контрольные приборы;
- медицина труда;
- литература;
- средства агитации;
- научно-исследовательские разработки;
- IT-разработки в сфере охраны труда;
- пожарная безопасность;
- технические решения для производств.
По вопросам участия необходимо обращаться в оргкомитет ВНОТ – 2022: +7 (499) 760 3474, partner@rusafetyweek.com. Официальный сайт ВНОТ – 2022: rusafetyweek.com.