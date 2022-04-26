Норильских школьников и студентов приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»

Конкурс «Большая перемена» проводится с 2020 года. Участники оцениваются не по академической успеваемости, а по навыкам, которые пригодятся детям и подросткам в современном мире: умение работать в команде, обрабатывать большие объёмы информации, находить нестандартные решения в сложных ситуациях, а также творчески мыслить и проявлять организаторские способности.

Первые этапы конкурса, включающие в себя тестирование и кейсовые задания, проходят дистанционно. Очные полуфиналы для школьников состоятся во всех федеральных округах, а финалы — в Международном детском центре «Артек». Финальное состязание среди студентов пройдёт в Нижнем Новгороде в ноябре текущего года.

Победителей ждёт хорошая награда: студенты выпускных курсов колледжей и ученики 10-х классов получат по одному миллиону рублей на образование или запуск стартапа, студенты 1-2-х курсов и ученики 8-9-х классов — по 200 тысяч рублей на образование и саморазвитие, ученики 5-7-х классов смогут отправиться в путешествие по России на поезде «Большой перемены». В третьем сезоне конкурса также смогут принять участие граждане иностранных государств, свободно владеющие русским языком. В случае победы они получат возможность пройти обучение на бюджетной основе в лучших российских вузах.

Гранты в размере двух миллионов рублей на развитие образовательной среды получат педагоги и образовательные учреждения, подготовившие наибольшее количество финалистов «Большой перемены». Педагоги победивших старшеклассников и студентов получат по 150 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнёров «Большой перемены», наставники учеников 5-7-х классов — по 100 тысяч рублей и также смогут пройти повышение квалификации.

В каждом из 12 направлений конкурса будут определены абсолютные победители, которые получат призы от партнёров проекта, а также смогут пройти стажировки в ведущих российских компаниях.

Напомним, в прошлом году среди победителей оказался и школьник из Норильска Константин Костенко. Тогда за свой проект он получил денежный грант в размере 200 тысяч рублей, которые он собирается потратить на своё образование.