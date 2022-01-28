Норильских школьников научат создавать видеоигры и бизнес-приложения

Востребованность этого языка программирования объясняется универсальностью: его можно использовать для создания продвинутых бизнес-приложений, видеоигр, функциональных веб-приложений, приложений для Windows, macOS, мобильных программ для iOS и Android. Полученные знания ребятам пригодятся в будущем.

Также в образовательном центре начались занятия по таким направлениям, как «Растровая и векторная графика», «Python для начинающих», «Системное администрирование» и «Искусственный интеллект».

Стоит отметить, что обучение в «IT-Кубе» бесплатное. За год в центре проходят обучение более 400 школьников. Для поступления на одни направления достаточно заявки, на другие требуется пройти вступительные испытания: собеседование, тестирование или творческое задание.

Заниматься в «IT-Кубе» могут дети от 7 до 18 лет. Подробную информацию о деятельности центра вы найдёте на его официальном сайте.