Норильских школьников обучают правилам пожарной безопасности

«Обучение проводится в рамках долгосрочного воспитательного проекта «Город, имя которому — детство», — рассказала Марина Воловик, ведущий специалист отдела воспитания и дополнительного образования управления общего и дошкольного образования администрации Норильска. — В нём выделен тематический блок «Мы и здоровое будущее», который и включает ряд занятий по пропаганде правил пожарной безопасности и профилактике пожароопасных ситуаций. Это беседы, тематические классные часы, тренировочные занятия. Также эффективной формой работы является изготовление и распространение тематических листовок, памяток, трансляция информации через школьные газеты, телевидение, официальные сайты учреждений, мессенджеры школьных и родительских сообществ. Помимо того проводятся тематические конкурсы различного уровня — школьные, городские, краевые и федеральные.

Основной конкурс, проходящий на протяжении всего года во всех школах города, — «Школа — остров безопасности». Дети организуют дружины и демонстрируют свои знания правил пожарной безопасности перед жюри. В роли последних выступают сотрудники ОГПС-7, которые не только оценивают знания, но и активно участвуют во всей подготовительной работе — проводят беседы, делятся своим опытом и навыками. Кстати, в ряде школ есть возможность применять в работе современные технологии. Например, в школе № 6 проходят интерактивные занятия в очках виртуальной реальности. Это позволяет проводить более интересные и запоминающиеся уроки».

Каждая школа составляет свой план обучающих противопожарных занятий на учебный год, также существует и единый общегородской. Для координации действий в Норильске работает городское методическое объединение педагогов, ответственных за изучение этой большой и важной темы. Летом работа продолжается в городских оздоровительных лагерях и военно-патриотическом лагере «Мальчишки Севера».

Обучение школьников правилам пожарной безопасности — одно из приоритетных направлений работы управления образования, поясняет специалист. Благодаря этому ребята получают навыки правильного поведения в самых разных условиях в быту и на природе.