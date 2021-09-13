Норильских школьников приглашают к участию в олимпиаде по геологии

Поучаствовать в олимпиаде могут школьники 3-11-х классов, коллективы геологических кружков и их руководители.

Ребятам предстоит выполнить исследовательскую работу на тему, связанную с науками о Земле. Например, можно рассказать о минеральных ресурсах, геологических памятниках или полезных ископаемых, о природных достопримечательностях, составах почвы, ветровой эрозии.

Проект может быть представлен в форме реферата, учебно-исследовательской или научно-исследовательской работы. Юным геологам предстоит защитить свои работы.

От одного участника принимаются несколько конкурсных работ при условии предоставления разных исследований.

В каждой возрастной группе определят победителей, которых наградят дипломами и памятными призами. Каждый участник олимпиады получит сертификат.

Для участия в олимпиаде школьникам необходимо отправить заявку до 2 октября. Работы принимаются до 4 октября 2021 года по электронной почте: olimp38@mgeos.ru.

Итоги подведут до 26 октября.

С более подробной информацией о правилах участия в олимпиаде можно ознакомиться по ссылке.