Норильских школьников приглашают принять участие в чемпионате по экономике и предпринимательству

Для участия ребятам нужно собрать команду из трёх-четырёх человек. Подать конкурсную заявку и загрузить видеовизитку можно до 15 сентября на сайте чемпионата. Участие для команд бесплатное.

Лучшие видеовизитки пройдут на региональный отборочный тур, который состоится в октябре. В Красноярском крае он пройдёт в столице региона на базе Сибирского федерального университета.

«Популяризация предпринимательства среди молодёжи - одно из направлений проекта комплексной программы развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края до 2024 года. Участие во Всероссийском кейс-чемпионате - прекрасная возможность узнать, что значит быть предпринимателем, уметь рисковать и искать эффективные решения для развития бизнеса», - отметила Татьяна Бочарова, руководитель краевого агентства развития малого и среднего предпринимательства.

Победители регионального этапа поедут в Москву или Московскую область, чтобы принять участие в финале и суперфинале.

Дополнительная информация для участников из Красноярского края по телефону (391) 246-99-43, Ольшевская Олеся Ивановна, представитель регионального оргкомитета.