Норильских школьников приглашают принять участие во всероссийском конкурсе эссе «День рубля»

Работы на первый этап конкурса - региональный - принимаются до 15 ноября. Победители пройдут во второй этап - межрегиональный. Участники должны написать эссе на следующие темы: «Рубль через историю страны»; «Осторожно: финансовые мошенники!»; «Копейка рубль бережёт»; «Зачем мне быть финансово грамотным»; «Деньги как инструмент благотворительности».

Результаты конкурса будут объявлены в конце декабря.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить по ссылке. Также по интересующим вопросам можно обратиться к региональному организатору конкурса: Красикова Яна Вячеславовна, телефон +79504324939, krasikova@kipk.ru.