Норильских ветеранов с Днём защитника Отечества поздравил глава города.

Дмитрий Карасев навестил Виктора Николаевича Грекова, который с 1943 года служил в зенитно–артиллерийском полку в составе первого Украинского фронта, и Дмитрия Ивановича Коноплю, который был призван в армию в январе 1945 года.

«Вы и ваши соратники вынесли на своих плечах всю тяжесть военных и послевоенных лет. И сегодня вы остаетесь в строю, показываете пример и учите нашу молодежь искренне любить Родину. Благодаря вам над нашими головами мирное небо, поэтому мы ценим каждый момент своей жизни. Пусть вам всегда сопутствует удача, а все преграды будут преодолимы. Мира, тепла и крепкого здоровья вам и вашим близким, — сказал градоначальник.

Поговорив с ветеранами за жизнь, Дмитрий Карасев вручил им памятные подарки.