Норильский бизнес-форум собрал рекордное количество гостей

Форум организован Агентством развития Норильска (АРН) при поддержке городской администрации и «Норникеля».

«Люди, которые делают своё дело» – центральная тема этого бизнес-форума. Действующие и начинающие предприниматели, развивающие собственное дело или стремящиеся освоить новые направления в бизнесе, те, кому не безразлично будущее родного города и кто готов трудиться на благо Норильска, говорили о личном росте и потенциальных возможностях каждого человека, о роли предпринимателя и ценности команды, о традициях и инновациях в бизнесе и о предпринимательстве с опорой на традиции территории.

Общий тон центральному событию деловой жизни Норильска задала Оксана Бруяка, автор идеи и вдохновитель форума, специалист направления «Развитие бизнес-среды» АРН: «Размышляя над темой третьего бизнес-форума, я задумалась о том, кто или что даёт рождение новой идее и для кого всё делается в этом мире. Ответ прост: люди и для людей. Есть люди, которые являются вдохновителями идеи. А есть люди, которые идут за этим вдохновением, кирпичик за кирпичиком выстраивают идею, чтобы она обрела форму, – это команда. А команда рождает ценности, которые перерастают в традицию. Традиция даёт силу лидеру и команде. Соединяясь в единую энергию, эта сила даёт толчок для развития. Я предлагаю каждому поразмышлять об этих трёх опорах – люди, традиции, развитие – вместе с экспертами бизнес-форума: собственниками, руководителями самых разных бизнесов и людьми, которые являются частью команды. Кого-то их истории вдохновят, кому-то дадут толчок для открытия своего дела или нового направления в бизнесе. Ведь все мы люди, которые делают своё дело».

Открыли форум глава города Дмитрий Карасев, директор АРН Максим Миронов, руководитель департамента соцполитики «Норникеля» Ирина Жуйкова и директор Фонда целевого капитала «Наш Норильск» Анна Макуха. Вместе с гостями события они размышляли об уникальности норильчан, значимости команды, важности корпоративной культуры, традициях бизнеса на Севере и ценностях развития предпринимательства в Норильске.

«Я очень рад, что бизнес-форум проходит у нас в городе уже в третий раз, потому что мы действительно видим его результаты. Бизнес постоянно нуждается в диалоге с властью, в поддержке. И форум позволяет нам в процессе общения выявлять те слабые моменты, которые важно усилить. Например, после второго бизнес-форума мы сформировали пул задач, которые обсуждали в Заксобрании Красноярского края, и нас слышат, понимают, какая поддержка нужна бизнесу. Здесь предприниматели обмениваются контактами, обретают бизнес-партнёров, здесь появляются новые идеи того, что необходимо городу именно сейчас. Норильск активно меняется, реализуется комплексный план социально-экономического развития города. И нам надо развивать различные виды бизнеса, например, в сфере строительства или в области дорожных ремонтных работ, – подчеркнул Дмитрий Карасев в беседе с журналистами. – Люди – это самое главное. Чтобы их мотивировать на работу в Норильске, нужно создавать традиции. Например, у нас в администрации есть традиция регулярно ходить в походы: садимся в автобус, едем на Красные Камни, к примеру, и целый день проводим вместе: помогаем друг другу, пьём чай, едим бутерброды, покоряем новые вершины. Такое объединение важно и очень помогает в работе».

«Уже в течение 10 лет мы работаем с бизнесменами в территориях присутствия компании. Сначала это были социальные предприниматели, а после пандемии стало понятно, что в поддержке нуждается весь малый и средний бизнес, поэтому мы запустили акселерационную программу, которая включает в себя не только лекции о правильной работе с целевой аудиторией, подборе бизнес-модели или составлении финансового плана, но и разбор проблем и выявление точек роста конкретных бизнесов, – рассказала Ирина Жуйкова. – Для того чтобы выстроить успешный бизнес в Норильске, важно рассчитывать бизнес-план из пессимистичного сценария и низкого спроса, вовремя решать логистические задачи, ориентироваться на местный спрос и воспринимать «Норникель» не как ключевого покупателя товаров или услуг, а как партнёра».

«Думая над акцентом третьего бизнес-форума, мы поняли, что всё чаще говорим о своей команде, о том, как важно уделять больше внимания своим коллегам, обращать внимание на ценности, личное развитие, мотивацию людей, доверять реализацию интересных им проектов и позволять им нести за эти проекты ответственность. Всё это кратно повышает эффективность организации или компании, – отметил Максим Миронов. – Сплочению команды очень помогают традиции. У нас в команде, к примеру, есть традиция отмечать дни рождения сотрудников: мы собираемся в обеденное время за большим столом, поздравляем именинника и общаемся – рассказываем про свои семьи и увлечения, например. Это позволяет нам лучше узнавать и понимать друг друга».

«За последнее время отношение норильских предпринимателей к своему делу поменялось: бизнес-сообщество становится всё более сплочённым, предприниматели вступают в коллаборации, придумывают волонтёрские, социальные и благотворительные проекты, стали более активными в желании внести свой вклад в развитие территории, – сказала Анна Макуха. – Развивая бизнес в Норильске, я думаю, надо однозначно опираться на свою команду, на единомышленников, на тех людей, которые с тобой в одной лодке».

Спикеры форума – настоящие мастера своего дела из разных городов страны – делились вдохновляющими и полезными кейсами, инсайтами и богатым опытом, выступая на сцене и общаясь с гостями форума тет-а-тет в менторских гостиных. В этом году мероприятие было разделено на три блока: «ПРО. Людей», «ПРО. Традиции» и «ПРО. Развитие». Специальным гостем форума стала Гузель Санжапова, яркая представительница социального предпринимательства в России, выпускница МГУ, оставившая престижную работу, чтобы помочь отцу сохранить семейную пасеку в родной уральской деревушке, основательница проекта по производству мёда и варенья «Малый Турыш», который кардинально преобразил жизнь одноимённого поселения и дал импульс к появлению в нём целого предпринимательского сообщества. Ритма событию добавили Кирилл Токарев, шеф-редактор, ведущий телеканала РБК, и Вадим Ковалёв, заместитель председателя комиссии по экономике и трудовым отношениям Общественной палаты РФ, – бессменные модераторы Норильского бизнес-форума.

Насыщенная деловая программа завершилась уникальной бизнес-медитацией в исполнении Седы Каспаровой, известного тренера по дизайну голоса, речи и публичным выступлениям, и нетворкинг-коктейлем.