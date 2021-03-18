Норильский центр развития туризма принял участие в международной туристической выставке Mitt-2021

Это мероприятие открывает сезон туристических выставок России. Сегодня, в заключительный день выставки, проходит презентация туристического потенциала туристско-рекреационного кластера «Арктический», включающая исторические экскурсии по Норильску и его окрестностям. Презентация получилась настолько атмосферной, что гости выставки смогли почувствовать уникальную атмосферу столицы арктического туризма.

Директор Центра развития туризма Галина Кузнецова уверена, что участие в выставке помогло найти единомышленников, заинтересованных в развитии туризма в Норильске: «Участие в ведущем международном туристическом мероприятии позволяет позиционировать Норильск как территорию, являющуюся одной из ключевых в становлении и развитии арктического туризма. Сегодня перед нами поставлена амбициозная задача - сделать Норильск флагманом этого направления. Задача не из лёгких, конечно, но наш город обладает огромным потенциалом и необходимыми ресурсами. Нам необходимо чёткое понимание и видение развития всей туристической отрасли в долгосрочной перспективе, как в нашей стране, так и мире. Поэтому сегодня важно представлять свой опыт, изучать практики других регионов и стран, усиливать и развивать социально-экономическую партнёрскую карту заинтересованных стейкхолдеров туристической отрасли Норильска».