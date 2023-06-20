Норильский Горсовет шестого созыва завершил свой первый политический сезон

Среди прочего были внесены изменения в действующие меры соцподдержки отдельных категорий граждан в части:

– увеличения материальной помощи на изготовление памятников и оград на могилах ветеранов Великой Отечественной войны, вдов умерших (погибших) ветеранов ВОВ и бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей с 16 до 60 тысяч рублей;

– дополнения категории граждан, которых будут обеспечивать бесплатными автономными дымовыми извещателями, одинокими пенсионерами, имеющими доход ниже установленной величины прожиточного минимума;

– увеличения размера персональной надбавки к пенсии Почётным гражданам Норильска;

– дополнения категории юных норильчан, имеющих право на отдых в выездных лагерях на льготных условиях.

Помимо этого, в ходе сессии действующие нормативные документы были скорректированы для приведения их в соответствие в законодательством. Речь идёт о Положении о собственности и реализации прав собственника муниципального образования город Норильск; Положении о порядке управления муниципальным имуществом; Положениях о муниципальном земельном контроле, жилищном контроле, контроле в сфере благоустройства и контроле на автотранспорте и в дорожном хозяйстве и пр.

Кроме того, в ходе сессии были утверждёны отчёт администрации города об исполнении бюджета Норильска за 2022 год и Стратегия социально-экономического развития Норильска до 2035 года как опорного города Арктики (Восточной Арктики), на днях представленная главой города на Петербургском международном экономическом форуме.

«Все необходимые решения для бесперебойной работы городских структур в межсессионный период депутатами приняты. Сейчас начинается самая горячая пора – ремонты, реконструкции, выполнение работ по реновации. Всё это наряду с подготовкой к 70-летнему юбилею города, предстоящими выборами губернатора Красноярского края и нашей основной работой – общением с норильчанами в ходе встреч с коллективами и личных приёмов. Поэтому как таковых каникул у нас не будет, напротив, усиливаем работу по всем направлениям», - резюмировал итоги 8 сессии городского Совета спикер местного парламента Александр Пестряков.