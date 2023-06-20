Норильский Горсовет шестого созыва завершил свой первый политический сезон
Норильский Горсовет шестого созыва завершил свой первый политический сезон
На заключительной перед каникулами сессии местного парламента депутаты приняли решение по 30 вопросам.
Среди прочего были внесены изменения в действующие меры соцподдержки отдельных категорий граждан в части:
– увеличения материальной помощи на изготовление памятников и оград на могилах ветеранов Великой Отечественной войны, вдов умерших (погибших) ветеранов ВОВ и бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей с 16 до 60 тысяч рублей;
– дополнения категории граждан, которых будут обеспечивать бесплатными автономными дымовыми извещателями, одинокими пенсионерами, имеющими доход ниже установленной величины прожиточного минимума;
– увеличения размера персональной надбавки к пенсии Почётным гражданам Норильска;
– дополнения категории юных норильчан, имеющих право на отдых в выездных лагерях на льготных условиях.
Помимо этого, в ходе сессии действующие нормативные документы были скорректированы для приведения их в соответствие в законодательством. Речь идёт о Положении о собственности и реализации прав собственника муниципального образования город Норильск; Положении о порядке управления муниципальным имуществом; Положениях о муниципальном земельном контроле, жилищном контроле, контроле в сфере благоустройства и контроле на автотранспорте и в дорожном хозяйстве и пр.
Кроме того, в ходе сессии были утверждёны отчёт администрации города об исполнении бюджета Норильска за 2022 год и Стратегия социально-экономического развития Норильска до 2035 года как опорного города Арктики (Восточной Арктики), на днях представленная главой города на Петербургском международном экономическом форуме.
«Все необходимые решения для бесперебойной работы городских структур в межсессионный период депутатами приняты. Сейчас начинается самая горячая пора – ремонты, реконструкции, выполнение работ по реновации. Всё это наряду с подготовкой к 70-летнему юбилею города, предстоящими выборами губернатора Красноярского края и нашей основной работой – общением с норильчанами в ходе встреч с коллективами и личных приёмов. Поэтому как таковых каникул у нас не будет, напротив, усиливаем работу по всем направлениям», - резюмировал итоги 8 сессии городского Совета спикер местного парламента Александр Пестряков.