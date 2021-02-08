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Норильский государственный индустриальный институт (НГИИ) вместе со всей страной отметил День российской науки

Норильский государственный индустриальный институт (НГИИ) вместе со всей страной отметил День российской науки

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Норильский государственный индустриальный институт (НГИИ) вместе со всей страной отметил День российской науки

Праздник восходит корнями к учреждению Российской академии наук по распоряжению императора Петра I указом правительствующего Сената от 8 февраля 1724 года. Которая была воссоздана указом президента России от 21 ноября 1991 года как высшее научное учреждение России.

Норильский государственный индустриальный институт (НГИИ) вместе со всей страной отметил День российской наукиНорильский государственный индустриальный институт (НГИИ) вместе со всей страной отметил День российской наукиНорильский государственный индустриальный институт (НГИИ) вместе со всей страной отметил День российской наукиНорильский государственный индустриальный институт (НГИИ) вместе со всей страной отметил День российской наукиНорильский государственный индустриальный институт (НГИИ) вместе со всей страной отметил День российской наукиНорильский государственный индустриальный институт (НГИИ) вместе со всей страной отметил День российской науки

В России и за рубежом в период с февраля по май также проходят мероприятия, посвящённые Дню российской науки: научно-практические конференции, семинары, выставки, круглые столы, презентации научных и научно-образовательных программ российских организаций.

В Норильском индустриальном институте в этот знаменательный день прошёл научный семинар молодых исследователей «Будущее Арктики начинается здесь». Занимая лидирующие позиции в научно-образовательной жизни региона, являясь постоянным организатором международных конференций и семинаров с широким привлечением российских и зарубежных участников, НГИИ организовал работу сразу на трёх площадках.

В аудиториях прошёл в режиме онлайн круглый стол на тему: «Увлекательная химия» для школьников, которые, кстати, не смогли явиться на занятия лично из-за актировки по погоде. Опыты и знакомство с некоторыми хитростями популярной химии проводились с трансляцией через канал YouTube.

Очный формат для студентов института дал возможность молодым слушателям познакомиться с презентациями научных исследовательских работ своих однокурсников в самых разных областях — от организации взрывных работ при разработке месторождений до роли отдельных запахов в парфюмерии.

Также учёной коллегией проводилось рассмотрение исследований и научных работ аспирантов института с вопросами и обсуждением тем. Презентации были представлены тоже посредством онлайн-трансляции.

Таким образом, в День российской науки на семинаре молодых исследователей Норильский государственный индустриальный институт подтвердил преемственность поколений в утверждении о том, что «Будущее Арктики начинается здесь».

Текст Денис Кожевников
Фото Денис Кожевников
8 февраля в 19:15 560
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