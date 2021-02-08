Норильский государственный индустриальный институт (НГИИ) вместе со всей страной отметил День российской науки

В России и за рубежом в период с февраля по май также проходят мероприятия, посвящённые Дню российской науки: научно-практические конференции, семинары, выставки, круглые столы, презентации научных и научно-образовательных программ российских организаций.

В Норильском индустриальном институте в этот знаменательный день прошёл научный семинар молодых исследователей «Будущее Арктики начинается здесь». Занимая лидирующие позиции в научно-образовательной жизни региона, являясь постоянным организатором международных конференций и семинаров с широким привлечением российских и зарубежных участников, НГИИ организовал работу сразу на трёх площадках.

В аудиториях прошёл в режиме онлайн круглый стол на тему: «Увлекательная химия» для школьников, которые, кстати, не смогли явиться на занятия лично из-за актировки по погоде. Опыты и знакомство с некоторыми хитростями популярной химии проводились с трансляцией через канал YouTube.

Очный формат для студентов института дал возможность молодым слушателям познакомиться с презентациями научных исследовательских работ своих однокурсников в самых разных областях — от организации взрывных работ при разработке месторождений до роли отдельных запахов в парфюмерии.

Также учёной коллегией проводилось рассмотрение исследований и научных работ аспирантов института с вопросами и обсуждением тем. Презентации были представлены тоже посредством онлайн-трансляции.

Таким образом, в День российской науки на семинаре молодых исследователей Норильский государственный индустриальный институт подтвердил преемственность поколений в утверждении о том, что «Будущее Арктики начинается здесь».