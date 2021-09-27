Норильский механический завод отметил юбилей – 80 лет

Главная задача завода - оперативное обеспечение предприятий, входящих в группу предприятий компании «Норникель», металлопродукцией, нестандартным оборудованием, различными видами и марками литья и поковок; ремонт металлорежущего, кузнечно-прессового, литейного и подъёмно-транспортного оборудования, а также выполнение широкого спектра других видов работ ремонтно-эксплуатационного характера.

На сегодняшний день Механический завод - это развитое, многопрофильное современное предприятие с замкнутым технологическим циклом производства, на котором трудятся рабочие более 100 специальностей. Ежегодно они выпускают тысячи наименований изделий, более 27 тысяч тонн различных видов продукции, выполняют более 5600 заказов.

Торжественная церемония награждения лучших работников завода состоялась в прошлую пятницу в Городском центре культуры. Выступили почётные гости, поздравившие с юбилеем и поблагодарившие за добросовестный труд всех причастных к производству.

Максим Котельников, заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по управлению промышленными активами, высоко оценил труд первоклассных специалистов: «Коллеги, очень приятно видеть всех в этом зале в столь замечательную, историческую дату -Механическому заводу исполнилось 80 лет. Вы ровесники Норильского комбината, и все эти годы сплочённо трудитесь, объединив на своих площадках лучшие технологии и кадры. Я знаю, что самые лучшие и профессиональные рабочие-станочники - на Механическом заводе. У вас талантливые специалисты и грамотный руководящий состав. Такой ремонтно-восстановительной площадке завидуют не только на Севере, но и во многих других регионах, ведь здесь налажен полный технологический цикл - от заготовки до готового изделия. Это заслуживает большого уважения. Я благодарю вас за ваш непростой труд. Пусть вам всегда сопутствует успех, а дело, которому вы посвящаете большую часть своей жизни, приносит радость и удовлетворение».

80 лет безупречного качества и многогранность оказываемых заводом услуг отметил и заместитель главы Норильска по территориальному развитию Роман Красовский: «Для нашего города Механический завод играет особую роль. Именно он обеспечивает бесперебойную работу огромного количества предприятий широкого спектра деятельности. От вашего каждодневного труда зависит благосостояние и развитие Норильска. Пусть эта значимая дата станет ещё одним шагом вперед на пути освоения новых горизонтов. Желаю каждому из вас крепкого здоровья, которое так необходимо в вашем нелёгком труде, желаю не отставать от плана и получать настоящее удовольствие от проделанной работы. Примите самые тёплые и искренние слова благодарности и поздравления в ваш юбилей».

Роман Красовский вручил коллективу Механического завода памятный адрес и почётные грамоты от имени главы Норильска, а одному из работников предприятия - знак отличия «За профессиональное мастерство».