Норильский ОМВД приглашает на службу в полицию
Норильский ОМВД приглашает на службу в полицию
Открыты следующие вакансии: участковый уполномоченный, полицейский (водитель) дежурной части, полицейский отдельного батальона патрульно-постовой службы, полицейский конвойной службы.
Требования к кандидатам, претендующим на замещение должностей офицерского состава:
- наличие гражданства РФ;
- возраст до 40 лет;
- отсутствие судимости;
- состояние здоровья, годное к прохождению службы;
- наличие высшего образования;
- служба в Вооруженных Силах РФ.
Преимущества службы в полиции:
- достойная, стабильная и своевременная заработная плата (с увеличением в зависимости от выслуги лет);
- ежегодный оплачиваемый отпуск от 55 суток (с увеличением времени - на дорогу и ежегодной компенсацией проезда к месту отдыха сотрудника и одного члена его семьи);
- возможность выхода на пенсию после 10 лет льготной выслуги в районах Крайнего Севера;
- возможность получения бесплатного высшего юридического образования в учебных заведениях системы МВД России на бюджетной основе (независимо от уже имеющегося);
- бесплатное медицинское обслуживание и обеспечение лекарствами в медицинских учреждениях системы МВД России;
- обязательное государственное страхование и право на страховые выплаты при получении травм как на службе, так и в быту;
- первоочередное получение мест в дошкольных учреждениях для детей сотрудников;
- возможность получения служебных жилых помещений, а также жилых помещений на условиях коммерческого найма.
По вопросам поступления на службу обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Бегичева, 9, телефоны отдела кадров: 8 (3919) 22-02-38, 8 (3919) 47-24-39, 8 (3919) 47-24-38, 8 (3919) 34-76-22.