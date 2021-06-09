Норильский ОМВД приглашает на службу в полицию

Требования к кандидатам, претендующим на замещение должностей офицерского состава:

- наличие гражданства РФ;

- возраст до 40 лет;

- отсутствие судимости;

- состояние здоровья, годное к прохождению службы;

- наличие высшего образования;

- служба в Вооруженных Силах РФ.

Преимущества службы в полиции:

- достойная, стабильная и своевременная заработная плата (с увеличением в зависимости от выслуги лет);

- ежегодный оплачиваемый отпуск от 55 суток (с увеличением времени - на дорогу и ежегодной компенсацией проезда к месту отдыха сотрудника и одного члена его семьи);

- возможность выхода на пенсию после 10 лет льготной выслуги в районах Крайнего Севера;

- возможность получения бесплатного высшего юридического образования в учебных заведениях системы МВД России на бюджетной основе (независимо от уже имеющегося);

- бесплатное медицинское обслуживание и обеспечение лекарствами в медицинских учреждениях системы МВД России;

- обязательное государственное страхование и право на страховые выплаты при получении травм как на службе, так и в быту;

- первоочередное получение мест в дошкольных учреждениях для детей сотрудников;

- возможность получения служебных жилых помещений, а также жилых помещений на условиях коммерческого найма.

По вопросам поступления на службу обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Бегичева, 9, телефоны отдела кадров: 8 (3919) 22-02-38, 8 (3919) 47-24-39, 8 (3919) 47-24-38, 8 (3919) 34-76-22.