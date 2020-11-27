Норильский опыт поддержки бизнеса представили на международном форуме

Летом вступил в силу пакет федеральных законов о системе преференций в Арктике. Регион становится крупнейшей в России и мире территорией экономического развития площадью 5 млн квадратных километров. Для резидентов Арктической зоны сокращаются сроки проведения плановых проверок, упрощается их механизм, предоставляются льготы по федеральным, региональным и местным налогам. В российской Арктике применяется процедура свободной таможенной зоны и вводятся пониженные тарифы страховых взносов.

Первый замглавы министерства развития Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков рассказал, что созданная система преференций будет способствовать росту экономической активности в регионе и создаст новые возможности для сотрудничества, в том числе международного.

Директор АРН Максим Миронов поделился успешным примером внедрения мер поддержки бизнеса в Норильске, которые могли быть тиражированы на всю российскую Арктику. «В этом году из-за введенных ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, норильские предприниматели оказались практически в безвыходном положении. Мы понимаем, что весомая доля их затрат – доставка товаров, которая из-за сложной логистики оказывается значительно дороже, чем в других регионах. Потерянный доход не позволил предпринимателям спланировать закуп и доставку товара, а значит, бизнес оказался под угрозой. Агентство обратилось к «Норникелю» с инициативой оказать помощь бизнесу в этой части и компания нас поддержала. Таким образом в Норильске реализована беспрецедентная мера поддержки: возврат денежных средств в размере 50% от фактически понесенных затрат на доставку грузов предпринимателям, чей бизнес был ограничен в условиях пандемии».

Вопрос компенсации части затрат арктическим резидентам будет рассмотрен на уровне министерства развития Дальнего Востока и Арктики. Александр Крутиков отметил, что такая мера может быть принята для инвесторов, начинающих новый проект в Арктике. Однако властям предстоит решить, при каком объёме инвестиций резидент сможет рассчитывать на эту меру поддержки.