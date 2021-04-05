Норильский отдел МВД возглавил новый руководитель. С сегодняшнего дня он приступил к своим служебным обязанностям

Александр Речицкий удовлетворительно оценил работу Норильского отдела МВД, отметив, что к деятельности личного состава серьёзных нареканий никогда не было. Коллектив работает стабильно, добивается результатов. Однако всегда есть ряд проблем, которые необходимо решать кардинально, максимально оперативно, в том числе и под началом нового руководителя.

- Главк окажет в этом поддержку: в ближайшее время в городе будут работать несколько бригад сотрудников ГОВД по направлениям деятельности местного отдела внутренних дел - добавил Александр Речицкий. - Основная их задача - оказание практической и методической помощи. Олег Владимирович имеет достаточный опыт руководства северными территориями. Он больше трёх лет возглавлял отделение МВД России по Северо-Енисейскому району, затем отдел МВД России в Емельяновском районе. Растут ребята. Мы укрепляем кадры, даём возможность молодым показать себя — надо совершенствоваться и начинать решать более серьёзные задачи. Тем более что Норильск всегда был особой территорией не только для Красноярского края, но и в целом для России.

Подполковник полиции Олег Мусихин прибыл в Норильск из Красноярского края, где он руководил межмуниципальным отделом МВД России "Емельяновский". В 2003 году окончил Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева по специальности «филология, учитель русского языка и литературы». В 2006 году стал выпускником Сибирского юридического института МВД России по специальности правоохранительная деятельность, юрист. В 2015 году за его плечами остался Университет Российской академии образования (специальность «юрист»), а в 2017 году он закончил Академию управления МВД России по специальности менеджмент. Службу в правоохранительных органах начал в 2003 году, с отделения уголовного розыска Железнодорожного РУВД города Красноярска.

Приоритетная задача, которую Главное управление МВД края ставит перед новым руководителем сейчас - это знакомство с оперативной обстановкой в Норильске. Исходя из неё, и будет планироваться дальнейшая работа. В зоне особого внимания - незаконная миграция, вопросы, связанные с противодействием экстремизму, декриминализацией значимых отраслей экономики на территории, включая сферу IT-технологий.

- Первый квартал 2020 года внёс свои коррективы в нашу работу, - говорит Олег Мусихин. - Ситуация изменилась. Появились сложные вопросы в части профилактики подростковой преступности; профилактической работы с лицами, состоящими на учёте в органах внутренних дел. Если говорить в целом о результатах деятельности территориальных органов внутренних дел, то по итогам первого квартала 2021 года достигнуты довольно высокие показатели по многим направлениям. Также на высоком уровне находится и процент раскрываемости. Норильский отдел МВД функционирует успешно.

Чтобы вносить какие-то изменения в существующую структуру отдела, нужно детально разобраться с каждым аспектом: по оперативной ситуации, кадрам, по многим другим вопросам. Я считаю, что сейчас важно познакомиться с личным составом, чтобы совместно выполнять поставленные перед нами задачи.

Я думаю, что мы сработаемся с коллегами, потому что я сам человек с северов. Я родился в Якутии, в Оймяконском районе. Имею опыт работы в Северо-Енисейском районе, который связан с золотодобычей, понимаю и знаю, какие криминогенные процессы происходят на территориях с крупными промышленными объектами, и на что необходимо обратить внимание здесь.

Ранее Олег Мусихин бывал в Норильске во время служебных командировок, так что о городе знает не понаслышке. Сейчас он приехал в город один, но в дальнейшем сюда прибудут его супруга с двумя сыновьями и дочерью.

- Семья должна быть рядом, обеспечивать надёжный тыл, оказывать офицеру поддержку в его каждодневной службе. Ну и детям без отца надолго оставаться нельзя, - считает Олег Мусихин.

Прежний руководитель Норильского ОМВД Геннадий Маслов покинул занимаемую должность в связи с выходом на пенсию.