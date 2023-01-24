Норильский парламентарий Константин Горбунов награждён благодарственным письмом краевого Законодательного собрания
Норильский парламентарий Константин Горбунов награждён благодарственным письмом краевого Законодательного собрания
Торжественное вручение награды состоялось на январской сессии городского Совета депутатов.
Константин Горбунов был отмечен благодарственным письмом за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм. Награду ему вручила заместитель председателя комитета по образованию и культуре Законодательного собрания Красноярского края Ирина Субочева, которая присутствовала на сессии.
В депутаты Норильского городского Совета Константин Горбунов был избран в 2017 году. А в прошлом — переизбран в депутатский корпус по округу № 3. С 2021 года выступает руководителем фракции «Единая Россия».