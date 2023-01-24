Норильский парламентарий Константин Горбунов награждён благодарственным письмом краевого Законодательного собрания

Константин Горбунов был отмечен благодарственным письмом за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм. Награду ему вручила заместитель председателя комитета по образованию и культуре Законодательного собрания Красноярского края Ирина Субочева, которая присутствовала на сессии.

В депутаты Норильского городского Совета Константин Горбунов был избран в 2017 году. А в прошлом — переизбран в депутатский корпус по округу № 3. С 2021 года выступает руководителем фракции «Единая Россия».