Норильский школьник среди победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Конкурс «Большая перемена» проводится в рамках нацпроекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодёжи. Его победителями стали 600 ребят.

От нашего региона в этом году в конкурсе участвовали более 37 000 человек, из них в номинации «5-7 класс» победили четыре участника, получившие возможность отправиться в «Путешествие мечты» по маршруту Москва – Владивосток. В номинации «9-11 класс» лучшими стали пять человек, и в их числе норильчанин - 10-классник Константин Костенко. В номинации «1-3 курс СПО» в финал вышли 19 ребят, их окончательные результаты станут известны позднее.

Обращаясь к финалистам, Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что «Большая перемена» развивается благодаря идеям участников:

«Так, в конкурсе появляются новые направления, создаются региональные команды, а в начале этого года стартовала волонтёрская акция «Добрая суббота». И это здорово, когда можно не только участвовать в интересном, нужном деле, а быть его активным соавтором. Своих побед, безусловно, вы добиваетесь сами, но, думаю, всегда чувствуете поддержку родителей, педагогов, наставников, друзей по учебе. Вместе с вами они тоже принадлежат к сообществу «Большой перемены». Я хочу поблагодарить их за заинтересованное, неравнодушное участие».

Все победители конкурса получат 200 тысяч рублей на образование, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы, сообщает Минобр края. Лучших выявили по результатам решения кейсовых заданий и защиты проектов. Ребята выполняли задания по четырём направлениям: искусство и творчество, образовательные технологии, среда обитания, общество.

Губернатор Красноярского края Александр Усс также поздравил красноярских школьников со столь значимой победой:

«Вы – поколение новой формации, вам принадлежит будущее большого сибирского края и огромной страны. Упорно идите к цели, смело мечтайте и достигайте задуманного. И пусть стимулом к вашему развитию служат не только различные программы поощрения, но и желание построить хорошую профессиональную карьеру, принести пользу людям, – отметил губернатор.