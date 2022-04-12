Норильский суд признал виновными в разбое двух вахтовиков, напавших на коллег

30-летний уроженец Саратовской области и 31-летний уроженец Шарыпово, уже неоднократно судимый, приехали в Норильск для работы вахтовым методом. В декабре прошлого года приезжие заселились в квартиру, предоставленную им работодателем, где уже проживали ранее прибывшие рабочие. В один из выходных часть квартирантов отправилась спать, а другие решили настроить новую колонку с усилителем. Громкая музыка и распевание песен пьяными голосами вызвали недовольство соседей, и один из них решил вразумить «меломанов». К слову, общую железную дверь ему открыли трезвые коллеги выпивающих. Распалённые горячительными напитками вахтовики посчитали, что обвинения в их адрес беспочвенны и решили «проучить» коллег за то, что те открыли двери. Они зашли в соседнюю комнату и набросились на 37-летнего бригадира. Шум разбудил ещё одного жильца, который попытался замять конфликт, и дебоширы на время угомонились. Однако после очередной стопки они решили продолжить «разборки». Бригадира сильно избили, выбили ему зубы, а расправу сняли на мобильный телефон. После нападавшие отобрали у коллег телефоны и банковские карты и силой заставили перевести все средства на указанные ими счета. Также они пригрозили, что за попытку обратиться в полицию или жалобы на работе пострадавшим грозит повторная расправа.

Спустя два дня вахтовики всё же написали заявления в отдел полиции № 2. Правоохранители установили, что общий материальный ущерб, причинённый потерпевшим, превысил 78 тысяч рублей. Недавно Норильский городской суд огласил двум мужчинам, обвиняемым в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой», свой приговор. Собранные следствием доказательства были сочтены убедительными, и злоумышленники лишились свободы: один на пять лет, другой на четыре года.