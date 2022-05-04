Норильский техникум промышленных технологий и сервиса приглашает выпускников школ на День открытых дверей
Норильский техникум промышленных технологий и сервиса приглашает выпускников школ на День открытых дверей
Мероприятие будет проходить 14 мая с 11.00 до 13.00 сразу в двух корпусах техникума.
День открытых дверей проводится для ознакомления ребят с предлагаемыми техникумом профессиями и специальностями. Так они смогут определиться, по какому профессиональному пути пойти дальше. Также для школьников проведут экскурсии по мастерским и лабораториям техникума.
В первом корпусе, по адресу: ул. Павлова, 13, ребята узнают о таких профессиях, как:
– электромонтёр по ремонту линейно-кабельных сооружений, телефонной связи и проводного вещания;
– электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям);
– сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки);
– машинист технологических насосов и компрессоров;
– пекарь;
– мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей;
– парикмахер;
– повар, кондитер;
– машинист крана (крановщик) (на базе 11 классов);
– технология машиностроения;
– сварочное производство.
Во втором корпусе, по адресу ул. 50 лет Октября, 10:
– информационные системы и программирование;
– электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям);
– электромонтёр по ремонту линейно-кабельных сооружений, телефонной связи и проводного вещания;
– слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике;
– сварочное производство.