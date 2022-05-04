МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильский техникум промышленных технологий и сервиса приглашает выпускников школ на День открытых дверей

Норильский техникум промышленных технологий и сервиса приглашает выпускников школ на День открытых дверей

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Норильский техникум промышленных технологий и сервиса приглашает выпускников школ на День открытых дверей

Мероприятие будет проходить 14 мая с 11.00 до 13.00 сразу в двух корпусах техникума.

Норильский техникум промышленных технологий и сервиса приглашает выпускников школ на День открытых дверей

День открытых дверей проводится для ознакомления ребят с предлагаемыми техникумом профессиями и специальностями. Так они смогут определиться, по какому профессиональному пути пойти дальше. Также для школьников проведут экскурсии по мастерским и лабораториям техникума.

В первом корпусе, по адресу: ул. Павлова, 13, ребята узнают о таких профессиях, как:

– электромонтёр по ремонту линейно-кабельных сооружений, телефонной связи и проводного вещания;

электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям);

сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки);

машинист технологических насосов и компрессоров;

пекарь;

мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей;

парикмахер;

повар, кондитер;

машинист крана (крановщик) (на базе 11 классов);

технология машиностроения;

сварочное производство.

Во втором корпусе, по адресу ул. 50 лет Октября, 10:

информационные системы и программирование;

электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям);

электромонтёр по ремонту линейно-кабельных сооружений, телефонной связи и проводного вещания;

слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике;

сварочное производство.

Фото из архива «Заполярной правды»
4 мая в 12:30 90
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