Норильский техникум промышленных технологий и сервиса приглашает выпускников школ на День открытых дверей

День открытых дверей проводится для ознакомления ребят с предлагаемыми техникумом профессиями и специальностями. Так они смогут определиться, по какому профессиональному пути пойти дальше. Также для школьников проведут экскурсии по мастерским и лабораториям техникума.

В первом корпусе, по адресу: ул. Павлова, 13, ребята узнают о таких профессиях, как:

– электромонтёр по ремонту линейно-кабельных сооружений, телефонной связи и проводного вещания;

– электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям);

– сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки);

– машинист технологических насосов и компрессоров;

– пекарь;

– мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей;

– парикмахер;

– повар, кондитер;

– машинист крана (крановщик) (на базе 11 классов);

– технология машиностроения;

– сварочное производство.

Во втором корпусе, по адресу ул. 50 лет Октября, 10:

– информационные системы и программирование;

– электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям);

– электромонтёр по ремонту линейно-кабельных сооружений, телефонной связи и проводного вещания;

– слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике;

– сварочное производство.