Норильский военный комиссариат набирает сотрудников

На постоянную работу требуются специалисты, имеющие навыки работы на персональном компьютере и опыт делопроизводства. Требования к кандидатам: среднее специальное образование, без вредных привычек.

По вопросам трудоустройства следует обращаться по адресу: ул. Нансена, 86а, телефон 22-95-13.