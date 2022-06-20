МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильский военный комиссариат набирает сотрудников

Норильский военный комиссариат набирает сотрудников

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Норильский военный комиссариат набирает сотрудников

Норильский военный комиссариат набирает сотрудников

На постоянную работу требуются специалисты, имеющие навыки работы на персональном компьютере и опыт делопроизводства. Требования к кандидатам: среднее специальное образование, без вредных привычек.

По вопросам трудоустройства следует обращаться по адресу: ул. Нансена, 86а, телефон 22-95-13.

Фото из открытых источников
20 июня в 13:15 910
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