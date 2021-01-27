Норильским предпринимателям в период пандемии оказывали финансовую поддержку

Данная программа запущена АРН в 2020 году. Размер компенсации составлял до 50% от затраченной суммы. Помощью воспользовались 130 предпринимателей, общая сумма выплат составила более 32 миллионов рублей. Средства на реализацию программы были предоставлены компанией «Норникель».

Отметим, что действие программы продолжится и в 2021 году. Ожидается, что количество предпринимателей, которые обратятся в АРН за помощью, увеличится.

- По-прежнему сохраняется ряд административных ограничений для бизнеса, поэтому было принято решение продолжить приём заявок и в 2021 году, — рассказал руководитель направления «Инвестиции и развитие бизнес-среды» Роман Кулян. — Принять участие в программе смогут и те предприниматели, кто ранее, в 2020 году, уже воспользовался поддержкой.