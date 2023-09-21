Норильским семья — участникам регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» вручили дипломы

Напомним, конкурс проходит с 2016 года в рамках нацпроекта «Демография». Организаторы конкурса – Министерство труда и социальной защиты РФ и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В этом году конкурс проходил под девизом «Моя семья – моя Россия». Участники могли подать заявки по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций».

Из Норильска были поданы заявки от 18 семей.

Все они награждены памятными дипломами, а истории семей войдут в почётную книгу «Семья года. Красноярский край - 2023».