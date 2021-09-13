Норильским школьникам напомнили о правилах безопасности

«Мир полон всевозможных опасностей и рисков как для взрослых, так и для детей. И одна из важных задач школы - формирование у детей устойчивых навыков безопасного поведения, привычки быть внимательным и применять свои знания на практике. В 2017 году совместно со школами № 16, № 23 и Ассоциацией социально ориентированных некоммерческих организаций по развитию и реализации социально значимых программ и проектов мы участвовали в благотворительной программе «Норникеля» «Мир новых возможностей» и выиграли грант на реализацию проекта «Универсальный код безопасности». Он содержит алгоритм действий в опасных ситуациях, чей основной принцип гласит: «Контролируй обстановку, оценивай риски, действуй правильно и быстро», - рассказала директор школы № 17 Оксана Иванова.

Проект направлен на профилактику детского травматизма и формирование культуры собственной безопасности, он представляет собой серию интерактивных занятий. В школе созданы уголки и стенды гражданской защиты, правил дорожного движения, противопожарной и антитеррористической безопасности, выделена отдельная зона для проведения минуток безопасности. Педагогический и руководящий состав регулярно проводит мастер-классы, совещания с заместителями директоров по воспитательной работе, делится опытом и методическими материалами. Педагоги школ № 16, 17 и 23 прошли специальное обучение по программе проекта.

По информации специалиста управления общего и дошкольного образования администрации Норильска Марины Воловик, в начале учебного года во всех школах проходит декада безопасности: беседы, экскурсии, квесты, занятия, направленные на формирование навыков безопасного поведения в различных сферах жизни.

«Задача декады - напомнить ребятам, что любой опасности легко избежать, запомнив элементарные правила поведения. Мероприятия охватывают учащихся с 1 по 11 классы. Раз в месяц проводится классный час по технике безопасности, в школу приезжают специалисты управления ГО и ЧС, пожарных частей, проводятся экскурсии в профильные ведомства для развития практических навыков. На сегодняшний день у ребят уже сформированы ключевые навыки и умения принятия решений в опасных ситуациях, развита быстрота действий и внимательность», - отметила Марина Воловик.