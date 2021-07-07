Норильским школьникам рассказали о проявлениях экстремизма и терроризма

Особый акцент в разговоре подполковник полиции сделал на том, что очень важно сформировать у себя негативное отношение к идеологии экстремизма и терроризма. Через социальные сети идёт ежедневная вербовка молодых людей в запрещённые в нашей стране организации. Виталий Цауня рассказал ребятам, как противостоять вовлечению в опасную деятельность, и ответил на вопросы школьников об уголовной ответственности за совершение противоправных действий.

В завершение встречи руководитель норильской полиции поблагодарил собравшихся за плодотворную беседу.