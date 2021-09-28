Норильским школьникам расскажут, как уберечь планету от мусора

«Зелёная школа» - это нескучные уроки об осознанном потреблении, обращении с отходами и сохранении здоровья нашей планеты. Программа делится на три возрастные категории - 1-4 классы, 5-9 классы и 10-11 классы. Курс разработан российским экологическим оператором с учётом мировой практики.

Обучение в «Зелёной школе» кардинально отличается от привычных стандартов:

- преподаватели - ведущий Антон Комолов, российский теле- и радиоведущий, диджей, продюсер, писатель, участник благотворительного фонда «Всемирный фонд дикой природы», и Мистер Крыс - они точно не зануды;

- авторы проекта уже написали за учеников шпаргалки и конспекты;

- чтобы посмотреть уроки, не нужно вставать с дивана и куда-то идти;

- в «Зелёной школе» не ставят оценок. Свои знания школьники проверяют самостоятельно в забавных квизах;

- уроки длятся примерно 15-20 минут, за это время школьник не успеет заскучать;

- и главное - в процессе обучения ребята поймут, что угрожает нашей планете, какая она беззащитная и как её можно спасти.